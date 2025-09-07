“No se pudu”: Chile perdió ante Perú y quedó fuera del “Mundial de Desayunos” de Ibai

Santiago

Chile quedó eliminado en semifinales del “Mundial de Desayunos” organizado por el streamer español Ibai Llanos, tras caer frente a Perú en una votación que movilizó a millones de personas en redes sociales.

La propuesta chilena, una marraqueta con huevo, palta y jamón, reforzada con sopaipillas y pebre, se enfrentó al menú peruano compuesto por pan con chicharrón, tamal y café pasado. Pese al masivo respaldo de autoridades, marcas e incluso del Presidente Boric, la votación cerró con más de 9,8 millones de apoyos para Perú y alrededor de 7,8 millones para Chile.

El camino de la marraqueta fue destacado: primero superó a Japón y luego a España, ganándose un lugar entre los favoritos del certamen. Sin embargo, en la penúltima ronda, la propuesta nacional no pudo contra la contundencia del desayuno peruano.