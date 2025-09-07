;

“No se pudu”: Chile perdió ante Perú y quedó fuera del “Mundial de Desayunos” de Ibai

La propuesta nacional de marraqueta con huevo, palta, jamón y sopaipillas con pebre alcanzó 7,8 millones de votos, pero no logró superar al contundente desayuno peruano que se instaló en la final con más de 9,8 millones.

Verónica Villalobos

“No se pudu”: Chile perdió ante Perú y quedó fuera del “Mundial de Desayunos” de Ibai

Santiago

Chile quedó eliminado en semifinales del “Mundial de Desayunos” organizado por el streamer español Ibai Llanos, tras caer frente a Perú en una votación que movilizó a millones de personas en redes sociales.

La propuesta chilena, una marraqueta con huevo, palta y jamón, reforzada con sopaipillas y pebre, se enfrentó al menú peruano compuesto por pan con chicharrón, tamal y café pasado. Pese al masivo respaldo de autoridades, marcas e incluso del Presidente Boric, la votación cerró con más de 9,8 millones de apoyos para Perú y alrededor de 7,8 millones para Chile.

El camino de la marraqueta fue destacado: primero superó a Japón y luego a España, ganándose un lugar entre los favoritos del certamen. Sin embargo, en la penúltima ronda, la propuesta nacional no pudo contra la contundencia del desayuno peruano.

