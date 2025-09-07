;

Pareja de Mundos Opuestos confirma su romance tras salir del encierro

La pareja se mostró en la alfombra roja del show Red Bull Symphonic y reveló que llevan un mes de pololeo, pese a que en las transmisiones del reality aún aparecen dentro del encierro.

Verónica Villalobos

Canal 13

Canal 13

Santiago

Aunque en las pantallas de Canal 13 los participantes de Mundos Opuestos siguen viviendo el encierro, la realidad es distinta.

En este contexto, Ignacia Michelson y Diego Venegas abandonaron el programa hace semanas y este fin de semana confirmaron públicamente que mantienen una relación.

Ambos asistieron a la alfombra roja del concierto Red Bull Symphonic de Pablo Chill-E, donde posaron juntos y hablaron con los medios. Allí, la DJ y el chico fitness contaron que su vínculo comenzó dentro del reality, pero que fuera de la casa decidieron continuar con su historia.

En conversación con TVN, Michelson sorprendió al confesar: “Me pidió pololeo hace como un mes”. De esta forma, la pareja confirmó lo que muchos de sus seguidores ya especulaban a través de redes sociales, donde se habían dejado ver compartiendo en más de una ocasión.

