Los fanáticos de Mundos Opuestos 3 recibieron una sorpresa anticipada tras una reciente filtración que adelanta la salida de Fernanda Valenzuela, más conocida como La Chilota.

La información fue entregada por el portal de espectáculos Infama, que adelantó que la influencer sería derrotada en un próximo duelo de eliminación.

El sitio señaló que su enfrentamiento no le fue favorable, ya que perdió la prueba y debió abandonar la competencia.

Quien se encargó de dejarla fuera fue Alan Didier, participante que ya había eliminado a Scarlette “Eskarcita” Gálvez en la ronda anterior y que nuevamente logró imponerse. Con este resultado, Alan suma dos duelos consecutivos con victoria.

Las polémicas de La Chilota en Mundos Opuestos 3

La estadía de La Chilota en el encierro no pasó desapercibida. Días antes de la eliminación filtrada, generó comentarios al asegurar que Eskarcita y Alan habrían tenido intimidad, lo que desató reacciones entre los demás concursantes.

Su paso por el programa de Canal 13 también estuvo marcado por momentos tensos. Mantuvo una dura discusión con Valentina Concha, episodio que estuvo a punto de transformarse en un enfrentamiento físico.

Asimismo, protagonizó un quiebre con Roon Antonio, con quien había tenido una relación cercana en el reality.

Otro incidente recordado fue su enfrentamiento con Princeso, cuando este eliminó a Mike Milfort al inicio del programa. A ello se suma la rivalidad que mantuvo con Scarlette Gálvez, una de las enemistades más comentadas del encierro.

Aunque aún falta la emisión oficial en pantalla, la filtración sobre la eliminación de la influencer ya circula con fuerza entre los seguidores del reality.