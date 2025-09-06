Fórmula 1: Max Verstappen se impone a los McLaren y logra la pole del GP de Italia

Durante la tarde de este sábado se disputaron las clasificatorias del Gran Premio de Italia de la Fórmula 1, donde Max Verstappen volvió a romper el dominio de los McLaren.

El piloto de Red Bull se quedó con la pole position y largará en la primera posición en la carrera de mañana, que promete un espectáculo asegurado con los 10 primeros nombres de la parrilla.

En segunda y tercera ubicación quedaron los punteros de la tabla de pilotos y de constructores, Lando Norris y Oscar Piastri, que pese a no conseguir la primera ubicación el las clasificatorias de Monza, tendrán su tertulia particular por ser campeones del mundo.

En la cuarta plaza aparece Ferrari, representado por Charles Leclerc, mientras que Lewis Hamilton solo alcanzó la décima colocación. En cambio, los Mercedes, en manos de George Russel y Kimi Antonelli, finalizaron en cuarto y quinto puesto.

La gran decepción, nuevamente, fueron los Alpine, ya que Franco Colapinto y Pierre Gasly largarán en las posiciones 18 y 19, respectivamente.

El Gran Premio de Italia se correrá este domingo 7 de septiembre a las 10:00 horas de Chile.