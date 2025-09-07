;

En memoria de las víctimas de la dictadura: estos son los desvíos de tránsito en Santiago por la tradicional romería al Cementerio General

Carabineros informó los cortes y desvíos que se aplicarán este domingo en la capital debido a la marcha en memoria de las víctimas de la dictadura.

Verónica Villalobos

Santiago

Este domingo 7 de septiembre se realizará en Santiago la romería al Cementerio General en memoria de las víctimas de la dictadura, lo que obligará a implementar cortes y desvíos de tránsito en el centro de la capital.

La movilización partirá desde Plaza Los Héroes y avanzará por Morandé, Agustinas, San Antonio y Recoleta hasta el Cementerio General. Los desvíos estarán vigentes entre las 9:00 y las 15:00 horas.

Para el tránsito de oriente a poniente, los buses deberán desviarse por Manuel Montt, Curicó, Vidaurre, Sazié y Vergara antes de retomar la Alameda. Los vehículos particulares, en tanto, deberán tomar Salvador, Marín, Eleuterio Ramírez y Vergara.

En sentido poniente a oriente, los buses que circulen por la Alameda se desviarán por España, Blanco Encalada, Tupper y Avenida Matta. Los autos deberán hacerlo por Almirante Latorre, Club Hípico, Ercilla, Tupper y El Parque hasta llegar a Matta.

Para los flujos de norte a sur, la locomoción colectiva deberá salir de Recoleta por Dorsal y continuar por Fermín Vivaceta hasta Avenida Santa María.

En el sentido inverso, desde Bellavista hacia el norte, tanto buses como vehículos deberán usar Loreto, Perú y El Salto para reincorporarse a Recoleta.

Carabineros llamó a los conductores a planificar sus viajes con anticipación y seguir las instrucciones del personal de tránsito para resguardar la seguridad de los asistentes y disminuir la congestión en el centro de Santiago.

