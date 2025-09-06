Tragedia en Lisboa: liberan informe con causa del accidente de funicular que dejó 16 personas muertas

La Oficina de Investigaciones de Accidentes Aéreos y Ferroviarios de Portugal informó este sábado que el cable de conexión entre las dos cabinas del Elevador da Glória “cedió” en su punto de fijación a la cabina superior, lo que habría provocado el descarrilamiento ocurrido el miércoles en Lisboa y que dejó 16 fallecidos y 21 heridos.

Según el reporte, las cabinas habían avanzado no más de seis metros cuando perdieron la fuerza de equilibrio que garantiza el cable de enlace en este sistema de funicular (donde el peso del vehículo que desciende ayuda a subir al que asciende). A partir de ese instante, la cabina superior aceleró cuesta abajo.

El guardafrenos de la cabina activó de inmediato el freno neumático y el freno de mano para detener el convoy, pero no logró reducir la velocidad, de acuerdo con los hallazgos iniciales. En la inspección de los restos “quedó inmediatamente claro” el fallo del cable en el anclaje de la cabina que se encontraba en la parte alta de la colina.

El Elevador da Glória, el tranvía amarillo y blanco que conecta el centro de Lisboa con el barrio alto por una pendiente pronunciada, opera desde 1914 y puede transportar más de 40 personas entre sentadas y de pie. El número exacto de pasajeros que viajaba en cada cabina al momento del siniestro aún no ha sido determinado.

La oficina investigadora adelantó que más adelante publicará un informe final con los hechos, análisis y conclusiones sobre las causas del accidente. Si no fuese posible completarlo en un año, se emitirá un informe provisional.