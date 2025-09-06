Torturas en Hospital de Osorno: abogado defensor sostiene agresiones eran “dinámicas” que los funcionarios realizaban durante la pandemia

Santiago

Videos difundidos recientemente muestran cómo un grupo de exfuncionarios del Hospital Base San José de Osorno sometió a torturas y humillaciones a un compañero entre los años 2018 y 2020. Tras la exposición de estos hechos, la justicia determinó medidas cautelares: dos imputados quedaron en prisión preventiva y dos más con arresto domiciliario total.

Las declaraciones del abogado defensor

En la audiencia de formalización, el abogado Máximo Silva, defensor de uno de los imputados, sostuvo que las agresiones habrían sido “dinámicas” realizadas por el equipo de trabajo para pasar el tiempo durante la pandemia.

Silva explicó que su representado cumplía funciones a contrata en el área de soporte informático del hospital y compartía labores con la víctima, señalando que esta incluso podría haber participado voluntariamente en algunas de estas “dinámicas”, según constató el Diario de Osorno.

El jurista agregó que su cliente ha tenido dificultades psicológicas debido al caso y que su entrega voluntaria el pasado viernes buscó colaborar con el esclarecimiento de los hechos.