Llega a Punta Arenas el piloto varado en la Antártica: deberá donar US$30 mil y salir del país en 30 días

El influencer y piloto de 18 años Ethan Guo, imputado por volar sin autorización a la Antártica, arribó esta mañana a Punta Arenas tras permanecer dos meses varado en el continente blanco. El Juzgado de Garantía aprobó una suspensión condicional del procedimiento: deberá donar US$30.000 a la fundación Nuestros Hijos en 72 horas desde su llegada al continente y abandonar el país dentro de los próximos 30 días; además, no podrá reingresar por tres años.

La Fiscalía lo acusaba de entregar información falsa al control de tierra y de aterrizar sin autorización en un aeropuerto o aeródromo. La obligación de abandonar el país se computa desde su regreso a territorio continental, precisó el fiscal Sebastián González.

El abogado defensor, Jaime Barrientos, afirmó que la aeronave es de propiedad de su representado y que será devuelta a su “legítimo propietario”. La Dirección General de Aeronáutica Civil se comprometió a facilitar que un piloto chileno traslade el avión a una ciudad por definir —posibles opciones: Buenos Aires o Lima— para que Guo retome su viaje fuera de Chile.

Guo, por su parte, señaló que “autorizaron a otro piloto para volar el avión” y que, una vez que la aeronave esté en Chile, Argentina u otro país, continuará su travesía. “Toda la gente que conocí ha sido muy buena y creo que representa a Chile”, dijo.