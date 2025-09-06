;

“La vida no depende de un volantín”: lanzan campaña contra el hilo curado para las Fiestas Patrias 2025

La iniciativa busca prevenir accidentes en autopistas concesionadas y entregó antenas corta hilos a motociclistas y ciclistas.

Cristóbal Álvarez

27 de Agosto de 2022/ SANTIAGOFOTO: DIEGO MARTIN/AGENCIAUNO

27 de Agosto de 2022/ SANTIAGO FOTO: DIEGO MARTIN/AGENCIAUNO / Diego Martin

Durante este sábado, la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset) lanzó la campaña “Que la vida no dependa de un hilo”, que tiene como objetivo prevenir accidentes por el uso de volantines cerca de autopistas concesionadas en estas Fiestas Patrias 2025.

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, advirtió que “elevar volantines tiene algunos riesgos. Lo primero es el uso del hilo curado, que está prohibido. Por lo tanto, lo que corresponde es no usarlo”.

Revisa también:

ADN

Además, añadió que su impacto en ciclistas y motociclistas puede ser grave: “Sé que esto se usa para los campeonatos, pero no se puede usar”.

En la misma línea, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, recalcó que “llamamos la atención respecto al riesgo mortal que tiene la utilización del hilo curado. Está prohibido en nuestro país, pero se sigue utilizando. Esto pone en riesgo la vida de las personas. Por eso la campaña es necesaria”.

La secretaria ejecutiva de Conaset, Luz Infante, subrayó que “se debe tener mucho cuidado con no salir persiguiendo un volantín. El volantín es totalmente reemplazable, la vida no”.

Finalmente, el llamado se extendió a ciclistas y motociclistas a instalar antenas corta hilos en sus vehículos, pues “esto podría salvar sus vidas. Es simple de instalar y puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte”.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad