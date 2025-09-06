“La vida no depende de un volantín”: lanzan campaña contra el hilo curado para las Fiestas Patrias 2025

Durante este sábado, la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito (Conaset) lanzó la campaña “Que la vida no dependa de un hilo”, que tiene como objetivo prevenir accidentes por el uso de volantines cerca de autopistas concesionadas en estas Fiestas Patrias 2025.

La ministra de Obras Públicas, Jessica López, advirtió que “elevar volantines tiene algunos riesgos. Lo primero es el uso del hilo curado, que está prohibido . Por lo tanto, lo que corresponde es no usarlo”.

Además, añadió que su impacto en ciclistas y motociclistas puede ser grave: “Sé que esto se usa para los campeonatos, pero no se puede usar ”.

En la misma línea, la subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, recalcó que “llamamos la atención respecto al riesgo mortal que tiene la utilización del hilo curado. Está prohibido en nuestro país, pero se sigue utilizando. Esto pone en riesgo la vida de las personas. Por eso la campaña es necesaria”.

La secretaria ejecutiva de Conaset, Luz Infante, subrayó que “se debe tener mucho cuidado con no salir persiguiendo un volantín. El volantín es totalmente reemplazable, la vida no”.

Finalmente, el llamado se extendió a ciclistas y motociclistas a instalar antenas corta hilos en sus vehículos, pues “esto podría salvar sus vidas. Es simple de instalar y puede hacer la diferencia entre la vida y la muerte”.