Muere Giorgio Armani: la misteriosa vida amorosa del “rey” de la moda italiana y el enamoramiento secreto que lo cambió

Tras la partida del diseñador, el Grupo Armani expresó su profundo dolor y destacó que trabajó hasta sus últimos días.

Nelson Quiroz

El diseñador italiano Giorgio Armani, fallecido este jueves a los 91 años, compartió poco antes de su muerte un recuerdo que había mantenido en privado durante décadas: su primer enamoramiento hacia otro hombre, una experiencia que, según él, cambió el rumbo de su vida.

En una entrevista concedida en 2024, el icónico creativo relató que, aunque había tenido experiencias románticas con mujeres, su primer “crush” significativo ocurrió durante un campamento de verano en Misano.

“Fue bajo un cobertizo en la playa, a eso de las cinco de la tarde, mientras todos los chicos tenían que relajarse un poco. Había un supervisor, un joven, que me atrajo de inmediato. No lo comprendí del todo en ese momento, pero a partir de ahí, mi vida tomó un giro diferente”, recordó el diseñador.

Armani, originario de Piacenza, había soñado en su juventud con ser médico, pero el destino lo llevó al mundo de la moda, donde se convirtió en uno de los creadores más influyentes y reconocidos del siglo XX y XXI. Su carrera estuvo marcada por la elegancia, la innovación y un estilo que definió décadas.

El diseñador también destacó la intensidad emocional de aquella primera atracción: “No distinguía entre hombres y mujeres en ese momento. Solo sentí una conexión muy fuerte, algo hermoso. Aún hoy es un recuerdo muy emotivo”.

Además de su legado creativo, Armani fue una figura relevante dentro de la comunidad LGBTQ+, consolidándose como empresario exitoso y admirado. Tras su muerte, el Grupo Armani emitió un comunicado: “Con profundo dolor, anunciamos el fallecimiento de nuestro fundador, Giorgio Armani. Siempre incansable, trabajó hasta sus últimos días, dedicándose a la compañía, las colecciones y los proyectos futuros. Su espíritu de independencia, curiosidad y atención a las personas permanecerá como guía para todos nosotros”.

