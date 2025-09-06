;

Cambio de hora en Chile: ¿Se atrasó o adelantó el reloj?

Esta noche se inició el horario de verano en casi todas las regiones del país.

Javier Méndez

A la medianoche del sábado 7 de septiembre se realizó el segundo cambio de hora en Chile en lo que va del 2025.

De ahora en adelante rige el horario de verano que implicará ciertos cambios en la presencia de la luz del sol en las semanas y meses que vienen.

Los relojes y dispositivos electrónicos debieron adelantarse en 60 minutos y quedar a las 01:00 horas del domingo 7 de septiembre.

Según el Decreto 224, del año 2022, el escenario actual se mantendrá de la misma forma hasta el primer sábado de abril de 2026.

Las localidades que quedaron fuera de la medida fueron:

  • Región de Aysén
  • Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

En el primer caso, la definición se tomó a partir de una consulta ciudadana que recibió el visto bueno de la autoridad, mientras que en Magallanes la medida rige desde hace varios años, establecida por las condiciones particulares de la región

Inicio del horario de verano: Hora oficial en Chile tras el nuevo cambio

Si se tiene dudas sobre el huso oficial, una de las opciones más confiables para hacer la revisión es el sitio web www.horaoficial.cl, dependiente de la Armada.

En esa plataforma se exponen todos los horarios actuales , considerando el de Chile insular, e incluso el Tiempo Universal Coordinado (UTC).

