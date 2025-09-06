Cambio de hora en Chile: ¿A qué hora se debe ajustar el reloj? / Olena Ruban

Santiago

Tras varios meses de espera, este fin de semana es el nuevo cambio de hora en Chile de 2025.

Hoy, sábado 6 de septiembre, los relojes tendrán que adelantarse en 60 minutos, pasando de la medianoche a las 01:00 horas del domingo 7.

Según el decreto 224, que definió este tipo de ajustes al minutero, el horario de verano se mantendrá vigente hasta abril de 2026.

Las zonas de Chile insular, como Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez, tendrán que sumar 60 minutos a las 22:00 horas locales.

La única excepción a la regla será en las regiones de Aysén y Magallanes, donde se mantiene un mismo huso durante todo el año.

Cambio de hora en Chile: qué hacer y qué no hacer para enfrentarlo

Por lo demás, la modificación también tiene cierto peso sobre el sueño de las personas.

“La pérdida de una hora de sueño incide especialmente en la fase REM, crucial para procesar emociones y consolidar recuerdos”, señala Roberto Ferreira, académico de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Talca.

“El organismo amerita cierto tiempo para adaptar su ciclo circadiano a los nuevos cambios. En niños y adultos mayores, esa adaptación puede tardar hasta una semana”, explica Mery Marrugo, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC) y especialista en neurología.

La especialista asegura que es fundamental mantener hábitos que favorezcan un sueño de calidad. No es recomendable tomar siestas largas durante el día ni utilizar la cama para actividades que no estén relacionadas con dormir.

Tampoco se aconseja consumir alimentos o bebidas estimulantes durante la tarde, ni fumar. Además, se sugiere evitar el uso de pantallas al menos dos horas antes de acostarse.

Por otra parte, recomienda exponerse al sol en horas diurnas y procurar que la habitación sea cómoda, silenciosa, con poca luz y una temperatura adecuada