De sufrir una humillante derrota en Wimbledon a una redención en casa: la revancha de Amanda Anisimova en el US Open

La norteamericana se clasificó para su segunda final de Grand Slam consecutiva, donde buscará el título ante Aryna Sabalenka.

Carlos Madariaga

De sufrir una humillante derrota en Wimbledon a una redención en casa: la revancha de Amanda Anisimova en el US Open / Robert Prange

El tenis femenino ha dado muestra esta temporada de lo cambiante de los liderazgos durante los Grand Slams, cuestión que se volvió a verificar en este US Open.

Sin embargo, quien sí pudo concretar una regularidad en los majors es la actual 9 de la WTA, Amanda Anisimova, que en casa pudo concretar una revancha que puede ser perfecta.

Todo considerando que en julio sufrió una humillante derrota por un doble 6/0 en la final de Wimbledon ante Iga Świątek.

En Nueva York, Anisimova no solo pudo concretar su venganza en cancha, eliminando a la polaca en los cuartos de final del US Open, sino que concretó el paso a su segunda definición seguida en Grand Slam.

Para ello, la local debió librar una dura batalla ante la japonesa Naomi Osaka, que ganó el trofeo en 2018 y 2020. Luego de casi tres horas de partido, pudo vencer por parciales de 6/7, 7/6 y 6/3.

El sábado, Amanda Anisimova buscará completar su redención, ante su público, con el primer título de Grand Slam de su carrera.

Sin embargo, en la definición no tendrá una tarea fácil, pues deberá medirse ante la número 1 del mundo y campeona defensora del US Open, Aryna Sabalenka, que también debió extremar recursos para despachar por 4/6, 6/3 y 6/4 a otra estadounidense, Jessica Pegula, 4 del orbe.

