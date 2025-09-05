Abogado de dueños del terreno en megatoma de San Antonio: "Vamos a activar y gestionar el desalojo, eso es un hecho"

Durante la mañana de este viernes, el abogado Diego Pereira, representante de la familia propietaria de los terrenos de la megatoma de San Antonio, confirmó en conversación con ADN Hoy que la mesa técnica de negociación concluyó sin acuerdo y que iniciarán el desalojo de las cerca de 4.000 familias que habitan en el lugar.

“ Vamos a activar el desalojo. Eso es un hecho, lo vamos a gestionar. Los propietarios no han cerrado la posibilidad de seguir trabajando en una instancia, pero entendemos que la mesa técnica se agotó dado el rotundo fracaso y la imposibilidad de llegar a un acuerdo”, afirmó.

Sin embargo, afirmó que a pesar de la medida, las familias propietarias mantienen el ánimo de conversar con las autoridades para buscar una solución a la megatoma.

Consultado sobre la posibilidad de negociar mientras se concreta el procedimiento, señaló que “eventualmente pueden convivir, porque entre que se solicite el desalojo y se materialice pueden ocurrir suspensiones u otras alternativas, en la medida en que se logre un acuerdo”.

“Tenemos un ánimo irrestricto a negociar. Hemos pausado el cumplimiento del fallo hace más de un año y medio, accediendo a tres suspensiones: primero, a instancias de una negociación con el exjefe de Asentamientos Precarios; después, por solicitud formal de un diputado, suspendimos por seis meses. Es decir, hemos tenido una disposición absoluta de colaboración”, añadió.

“No avanzaremos en esa línea”

El abogado recalcó que “las víctimas aquí son los propietarios, a quienes se les ha privado del derecho de propiedad”, y agregó que seguirán abiertos al diálogo, pero que “mientras no exista un plan B del gobierno, una proposición seria y, sobre todo, información certera, no avanzaremos en esa línea”.

Respecto al valor del terreno, explicó que en un inicio la tasación arrojó 1,29 UF por metro cuadrado, pero que la cifra fue bajando progresivamente: “Con el afán de llegar a un acuerdo recalculamos la tasación y bajamos el precio a 0,69 UF; luego a 0,58 UF, en línea con lo señalado por el alcalde de San Antonio, y finalmente a 0,54 UF por metro cuadrado”.

Actualmente, la oferta de los propietarios se encuentra en 0,4 UF, sin que el gobierno aceptara la propuesta, por lo que no se avanzó en la negociación y los dueños harán cumplir el desalojo.