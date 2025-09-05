;

Padre que disparó a su hijo queda en prisión preventiva: denuncian que fue golpeado por gendarmes

La defensa del agresor denunció que el imputado fue agredido por los funcionarios en dos cárceles distintas.

Javiera Rivera

Un hombre imputado por dispararle a su hijo de 2 años en la cabeza y dejarlo en riesgo vital quedó con prisión preventiva en Temuco. El menor se encuentra internado en el Hospital Hernán Henríquez Aravena.

El fiscal Luis Arroyo descartó que el incidente haya sido un accidente, indicando que el hombre habría actuado de manera premeditada luego de reclamar por el pago de la pensión de alimentos.

La madre relató que tras un forcejeo, el imputado disparó y huyó sin prestar ayuda.

El acusado enfrenta cargos por parricidio frustrado, porte ilegal de arma de fuego y porte ilegal de municiones, con una pena que podría llegar hasta 15 años de cárcel.

Denuncias de agresión por parte de Gendarmería

Durante la audiencia de formalización, el abogado defensor, Luis Acuña, denunció que su cliente fue agredido físicamente por gendarmes en dos recintos distintos.

Por su parte, el fiscal Arroyo rechazó esta versión, señalando la gravedad de que no haya prestado ayuda tras el impacto balístico, lo que, a su juicio, debilita la argumentación de la defensa.

