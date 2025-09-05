;

Lluvia en Santiago: en estas comunas de la región Metropolitana caerán precipitaciones el domingo

Revisa el pronóstico del tiempo para este fin de semana en la capital.

Juan Castillo

Lluvia en Santiago: en estas comunas de la región Metropolitana caerán precipitaciones el domingo

Un nuevo evento de lluvias se podría registrar durante este fin de semana en Santiago, según las proyecciones del tiempo.

El portal meteorológico Meteored detalla que las precipitaciones caerán en la región Metropolitana durante el domingo 7 de septiembre.

Estas nuevas lluvias se darán debido a un sistema frontal en altura que avanzará desde el sur del país.

Lluvia en Santiago: en estas comunas podrían caer precipitaciones

En ese sentido, se indicó que este sistema frontal, combinado con el alto contenido de humedad aportado por la baja costera, dejaría lloviznas en varias comunas del centro de la capital.

Sin embargo, desde Meteored destacan que pese a este pronóstico, se espera que el acumulado de agua no sea tan significativo, algo contrario a lo que podría pasar en el sector cordillerano de la región Metropolitana, donde las precipitaciones podrían ser más notorias.

