En Sígueme revelaron una noticia inesperada: Karen Bejarano (Karen Paola) y Juan Pedro Verdier habrían retomado su relación sentimental tras un reencuentro en el reality Mundos Opuestos 3, producido en Perú.

La información fue entregada por el periodista Sergio Marabolí, quien relató en detalle cómo se habría dado la situación.

Según explicó, “hace exactamente diez días Juan Pedro se ganó un premio dentro del reality. Al ganarse ese premio (...) Y ese premio fue una visita importante. Cuando llegaron a la visita importante, estaba Juan Pedro esperando y había dos personas. Es decir, compraron dos pasajes Santiago-Perú y dos pasajes Perú-Santiago”.

“Cuando llegan dos personas frente a Juan Pedro, Juan Pedro, mira, corre, abraza a dos personas. Era Pedro; un niño, su hijo; y saben qué, y Karen Paola”, agregó.

Pero, “se acaba la visita, conversaron ahí entre familiares... Nada más. No hubo ninguna caricia especial, no hubo beso de por medio. No había nada particular que podría haber hecho presagiar de que iban a volver”.

Tras ello, contó que “había terminado la actividad, y de repente estaban todos los participantes esperando de que volviera Juan Pedro, la producción del canal les dice a los participantes, ‘¿saben qué? Tenemos una nueva participante en este programa’. Y esta participante es, para todos ustedes, Karen Bejarano".

“Juan Pedro se queda mirando, se sorprende, los participantes se quedan para adentro, se sorprenden. Karen Bejarano a Mundos Opuestos”, agregó.

Karen Paola se lesionó de gravedad en su brazo

Sin embargo, la estadía Karen Paola en el reality fue superbreve. “Dicen, ‘vamos a hacer una prueba al tiro’, una prueba de deportes, de esfuerzo, qué sé yo. Participan todos (...) Vamos Karen, vamos Karen, y se cae. ¿Sabes qué pasó? Se rompió el brazo, quedó lesionado“, afirmó el comunicador.

“Duró un poquito más que el Negro Piñera. Duró 48 horas. Y tenemos la imagen de la lesión que le costó la salida inmediata de Mundos opuestos. Entró y salió”, continuó.

No obstante, “esta teleserie terminó como una historia de amor, porque cuando Karen Paola tiene que abandonar Mundos Opuestos le dan la posibilidad de conversar solo un minuto con Juan Pedro”.

“En ese minuto, Juan Pedro le dice a Karen Paola ‘te amo, quiero volver contigo’. Y Karen Paola responde ‘yo también te amo, quiero volver contigo’, y se reconciliaron. ‘Te espero en Chile’, viaja a Chile y ya está esperando el amor de toda su vida”, concluyó Marabolí.