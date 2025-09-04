;

ISP alerta sobre cosmético en Chile con químico cancerígeno vetado en Europa

Dos sustancias catalogadas como “peligrosas” fueron prohibidas en la UE el pasado 1 de septiembre.

Sebastián Escares

ISP alerta sobre cosmético en Chile con químico cancerígeno vetado en Europa

Desde el pasado 1 de septiembre, la Unión Europea (UE) prohibió el uso de dos sustancias tóxicas que están presentes en ciertos esmaltes y geles de uña.

Se trata nada más y nada menos que del: óxido de difenilfosfina (TPO) y del dimetil-p-toluidina (DMTA).

Bajo ese contexto, es que el Instituto de Salud Pública (ISP) advirtió sobre la presencia de una de estas sustancias cancerígenas, que están prohibidas en Europa, en un producto cosmético comercializado en Chile.

ISP alerta sobre cosmético en Chile con químico cancerígeno vetado en Europa

En concreto, el ISP informó que “la verificación arroja como hallazgo un producto que tiene registro sanitario de productos cosméticos autorizado por el Instituto de Salud Pública y que contiene una de estas sustancias prohibidas“.

Producto de lo anterior, es que el organismo informó que dará aviso al titular del producto que contiene la sustancia para retirar el cosmético y para que se modifique la fórmula para reemplazar el compuesto prohibido por otro, reportó Meganoticias.

¿Cuáles son los riesgos de las sustancias? Según lo publicado por El País, diversos estudios científicos demostraron que estos compuestos pueden dañar la salud de las personas que están constantemente expuestos a ellos.

En detalle, los esmaltes que presentan dichas sustancias son catalogados como cancerígenos, mutágenos o tóxicos para la reproducción (CMR).

