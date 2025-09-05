“Juntas Secretas”: así funciona la llamativa forma en que los mayores de 40 años buscan pareja

Es común escuchar que las personas solteras busquen distintas formas de buscar pareja, siendo una de las opciones más frecuentes las aplicaciones de citas.

Sin embargo, la modalidad en la que se busca a alguien con quien estar, es diferente y va mutando dependiendo de la edad de las personas.

Revisa también Icónico centro de entretención de Santiago cerró sus puertas: tenía más de 30 años de historia

Bajo ese contexto, es que una nueva propuesta se ha hecho cada vez más tendencia en nuestro país para personas mayores de 40 años que buscan pareja: las Juntas Secretas.

¿Juntas secretas? Así funciona la nueva forma en que los mayores de 40 años buscan pareja

Paula Herrera, creadora de la iniciativa “Juntas Secretas”, en diálogo con The Clinic, contó que los requisitos principales para participar en la dinámica, son: estar soltero, tener 40 años o más y tener una cuenta de Instagram.

"Se llama Juntas Secretas porque nadie sabe el lugar donde nos vamos a juntar, excepto los elegidos al evento y se les avisa 48 horas antes. El mismo día del evento les llegan tips de los invitados que van a estar en su mesa. Por ejemplo, te digo los nombres de pila de quienes van a estar y te voy diciendo que ‘en esta mesa todos tienen hijos, uno vivió en Inglaterra un año, hay dos que hacen surf’ y así“, contó Herrera al citado medio.

Según contó la fundadora de la iniciativa, partieron en marzo de este año y a la fecha ya han concretado 9 encuentros.

Respecto a los encuentros, Herrera detalló que "se han armado parejas, en la última junta que se realizó el sábado, muchos de los invitados me terminan escribiendo para preguntarme ‘oye, me puedes dar el dato de la que se sentó en mi mesa o del que se sentó en mi mesa’“.

“Lo que buscamos es alejarnos de las apps de citas, de las citas a ciegas y de estos match. Lo que buscamos es ampliar el círculo social de los participantes de una forma súper natural y entretenida. Sin presión, sin dinámicas ni tener que hacer una presentación de cinco minutos donde tienes que venderte”, explicó.

Según relataron participantes de las juntas, para ingresar a ellas deben pagar valores que oscilan desde los $20.000 hasta los $100.000. Pagué $60.000. “Es una mesa con comida, con dos tragos gratis y después baile. Yo llegué sola y ahí altiro como que la gente está en la misma onda, en la misma parada que están solteros y tienen ganas de conocer gente. Entonces, también hay un rico ambiente y la gente es súper amable”, contó una participante.

“Acá tu tienes que postular para ir a nuestros eventos, nosotros elegimos quienes participan de nuestros eventos y eso te asegura el segmento, el tipo de público que va y que estén todos separados y solteros. Se paga dependiendo del tipo de evento porque hemos tenido de distintos tipos. Se paga por ir, se paga por la exclusividad, se paga por ser parte de este evento y también depende del formato. En algunos tu pagas por ir y cada uno paga el consumo y en otros es con el ticket todo incluido”, cerró la fundadora.