Mall de Santiago con 20 años de historia cambiará de dueños: qué sucederá con el centro comercial

Esta semana, se dio a conocer que un conocido mall de la región Metropolitana cambiará de dueños.

Esto, luego de que el recinto con más de 20 años de historia fuese vendido por un monto de US$33 millones.

Mall de Santiago con 20 años de historia cambiará de dueños: qué sucederá con el centro

Se trata nada más y nada menos que del Mall Sport, ubicado en la comuna de Las Condes, en la región Metropolitana.

En concreto, Jorge Gálmez Puig, y sus tres hijos, acordaron vender el Mall Sport al fondo de inversión Capital Advisors Rentas Comerciales, según reportó La Tercera.

De acuerdo a lo informado por el citado medio, el pasado viernes 29 de agosto el fondo de inversión Capital Advisors Rentas Comerciales firmó un contrato de promesa de compraventa para adquirir el 100% de las acciones de Mall Sport S.A.

Producto de la transacción, los antiguos dueños del centro comercial recibirán un monto de US$33 millones, lo que es equivalente a $32.353 millones.

¿Qué sucederá ahora? El acuerdo implica una serie de condiciones. Según lo reportado, Capital Advisors se quedará con el recinto comercial, el terreno en el que está y los activos necesarios para su operación y explotación.

Sin embargo, el terreno colindante al mall será subdividido, en la calle Fernández Concha, y quedará en manos de la familia Gálmez.

En tanto, en caso de que los Gálmez quieran vender o arrendar el terreno, deberán comunicarlo antes a los nuevos dueños del Mall Sport.

Eso sí, existe una cláusula que prohíbe a los Gálmez competir con Mall Sport en el rubro por, al menos, 36 meses, en el rubro de comercialización de productos deportivos. En tanto, tampoco podrán desarrollar ningún tipo de recinto comercial en 18 meses.