Un fuerte revuelo se generó en Honduras luego de que el pastor Jorge Pompa fuera captado en video solicitando a un creyente la entrega de un terreno valuado en más de tres millones de lempiras (unos 111.000.00 millones de pesos chilenos), asegurando que la petición no era personal, sino un mandato divino.

En la grabación, que rápidamente se viralizó en redes sociales, se ve al líder religioso dirigiéndose al hombre durante un culto. Con tono firme, Pompa asegura que “Dios le habló en sueños” y le pidió que cediera la propiedad a la iglesia.

Incluso llegó a plantear la disyuntiva de escoger entre “el dinero o la bendición de Dios”, presionando al feligrés para que entregara los papeles del terreno en ese momento.

Las palabras del pastor generaron indignación inmediata en internet. Numerosos usuarios lo acusaron de manipular la fe de los creyentes con fines económicos, mientras que otros calificaron el acto como un abuso de poder religioso.

De acuerdo con medios locales, Jorge Pompa lidera el Ministerio Internacional Fuente de Vida y no es la primera vez que se le atribuyen prácticas cuestionadas. Sin embargo, esta solicitud ha causado mayor controversia debido al alto valor de la propiedad involucrada y a la forma en que fue presentada, en pleno culto, frente a toda la congregación.

¡MERCENARIOS DE LA FÉ!#ElObservadorHN #Noticias #Honduras #Tegucigalpa | VIRAL: En las últimas horas se ha viralizado varios videos donde el "apóstol", @jorgepompat de origen mexicano y quien dirige la iglesia <Ministerio Internacional Fuente de Vida > ubicada en Tegucigalpa.👇 pic.twitter.com/NbDkZKsqgQ — El Observadorhn Noticias (@observadorhn_el) September 3, 2025

Aunque no se ha confirmado si el feligrés cedió finalmente el terreno, el caso ha reavivado el debate en Centroamérica sobre los límites de la libertad religiosa y las prácticas de ciertos líderes evangélicos.

Por ahora, el pastor Pompa guarda silencio frente a las críticas, mientras el video sigue circulando y sumando reacciones que cuestionan la legitimidad de su actuar.