;

HONDURAS. ¿Dinero o bendición de Dios? Pastor desata polémica por exigir terreno a creyente

En un video que se volvió viral, Jorge Pompa se dirige a un feligrés durante un culto y afirma que “Dios le habló en sueños”, ordenándole entregar su propiedad al culto.

Nelson Quiroz

Captura

Captura

Un fuerte revuelo se generó en Honduras luego de que el pastor Jorge Pompa fuera captado en video solicitando a un creyente la entrega de un terreno valuado en más de tres millones de lempiras (unos 111.000.00 millones de pesos chilenos), asegurando que la petición no era personal, sino un mandato divino.

En la grabación, que rápidamente se viralizó en redes sociales, se ve al líder religioso dirigiéndose al hombre durante un culto. Con tono firme, Pompa asegura que “Dios le habló en sueños” y le pidió que cediera la propiedad a la iglesia.

Incluso llegó a plantear la disyuntiva de escoger entre “el dinero o la bendición de Dios”, presionando al feligrés para que entregara los papeles del terreno en ese momento.

Revisa también

ADN

Las palabras del pastor generaron indignación inmediata en internet. Numerosos usuarios lo acusaron de manipular la fe de los creyentes con fines económicos, mientras que otros calificaron el acto como un abuso de poder religioso.

De acuerdo con medios locales, Jorge Pompa lidera el Ministerio Internacional Fuente de Vida y no es la primera vez que se le atribuyen prácticas cuestionadas. Sin embargo, esta solicitud ha causado mayor controversia debido al alto valor de la propiedad involucrada y a la forma en que fue presentada, en pleno culto, frente a toda la congregación.

Aunque no se ha confirmado si el feligrés cedió finalmente el terreno, el caso ha reavivado el debate en Centroamérica sobre los límites de la libertad religiosa y las prácticas de ciertos líderes evangélicos.

Por ahora, el pastor Pompa guarda silencio frente a las críticas, mientras el video sigue circulando y sumando reacciones que cuestionan la legitimidad de su actuar.

@jpbnews

Jorge Pompa, un conocido pastor evangélico de Tegucigalpa, Honduras, ha generado gran controversia tras un video viral en el que asegura haber recibido un mensaje divino para que un feligrés entregue su terreno a la iglesia. El video muestra a Pompa pidiendo a un creyente que entregue los papeles de un terreno valorado en más de tres millones de lempiras, argumentando que "Dios le ha ordenado" hacerlo. En sus palabras, "Quiero tus papeles y quiero el dinero ahora" situación ha desatado un torrente de reacciones en redes sociales, con críticas y apoyos divididos sobre la legitimidad de esta solicitud. #cristianos #evangelicos #jorgepompa #jpbnews

♬ 432Hz Intensive ambient music(1171986) - Akase

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad