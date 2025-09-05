Caso Procultura: Corte fija fecha de audiencia para revisar desafuero de gobernador Claudio Orrego
La fiscalía busca su desafuero por presunto fraude al fisco, tras aprobar un convenio por $1.600 millones con la fundación de Alberto Larraín.
Durante este viernes, el Pleno de la Corte de Apelaciones de Antofagasta resolvió dar curso a la tramitación de la solicitud de desafuero presentada por el Ministerio Público en contra del gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego.
La audiencia fue fijada para el próximo lunes 6 de octubre a las 09:00 horas, instancia en la que se revisará la petición de desafuero en el marco del caso ProCultura.
Revisa también:
La fiscalía busca levantar el fuero de la autoridad regional por el presunto delito de fraude al fisco, tras la aprobación de un convenio directo por más de 1.600 millones de pesos con la fundación encabezada por Alberto Larraín.
Según la investigación, de ese monto solo se habrían ejecutado alrededor de 600 millones en el programa de prevención del suicidio.
Cabe recordar que Claudio Orrego ya declaró como imputado en esta causa, levantando incluso el secreto de sus cuentas bancarias. El gobernador figura en la investigación con doble rol: como imputado y como querellante, pues la Gobernación Metropolitana mantiene una acción judicial en contra de la fundación por la no ejecución de más de mil millones de pesos.
La definición de la Corte de Apelaciones de Antofagasta podría determinar el eventual desafuero de Orrego a petición del Ministerio Público.