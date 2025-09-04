;

Fiscalía pide desafuero de Claudio Orrego por caso ProCultura

El ministerio Público indaga un convenio directo por más de $1.600 millones con la ONG dirigida por Alberto Larraín.

Mario Vergara

Fiscalía pide desafuero de Claudio Orrego por caso ProCultura

/ VICTOR HUENANTE

El fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios, ingresó este miércoles una solicitud de desafuero en contra del gobernador regional metropolitano, Claudio Orrego. La petición se enmarca en la investigación conocida como caso ProCultura, luego de que el exmilitante DC aprobara un convenio directo por más de $1.600 millones con la ONG dirigida por Alberto Larraín.

La solicitud busca que la justicia autorice levantar la protección legal del cargo para permitir eventuales actuaciones penales en su contra. De acogerse, el Ministerio Público quedaría habilitado para formalizar la investigación y pedir medidas cautelares, según los antecedentes que exponga ante el tribunal competente.

El caso ProCultura indaga convenios suscritos por organismos públicos con dicha fundación/ONG y la forma en que se aprobaron y ejecutaron los recursos asociados. En el episodio referido a la Región Metropolitana, el foco está puesto en el trato directo aprobado por la autoridad regional por un monto que supera los $1.600 millones.

Tras la presentación, corresponde que el tribunal admita a tramitación, notifique a la defensa y fije audiencia para resolver la procedencia del desafuero. Mientras ello no ocurra, Orrego mantiene la presunción de inocencia y puede ejercer todos sus derechos procesales.

