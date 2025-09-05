Alerta por nueva suplantación digital: ataques para manipular emociones generan preocupación en expertos

La suplantación de identidad, conocida como phishing, ha evolucionado más allá de los clásicos correos mal redactados o enlaces sospechosos.

Según un informe reciente de Zscaler Threat Labz, los ataques digitales ahora se enfocan en manipular emociones y aprovechar la inteligencia artificial generativa para engañar de manera más precisa a las víctimas.

El estudio señala que, aunque el volumen global de phishing disminuyó un 20 % en 2024, los fraudes se han vuelto más personalizados y sofisticados, apuntando a individuos específicos en lugar de audiencias masivas.

Esta nueva modalidad busca replicar no solo información personal, sino también patrones emocionales y estilos de comunicación, aumentando la efectividad del engaño.

“Antes la suplantación de identidad era un problema técnico: correos falsos, perfiles clonados, accesos indebidos. Hoy, el desafío se ha transformado: la inteligencia artificial permite replicar emociones, gestos y formas de pensar de las personas”, explica Rubén Cofré, gerente técnico de cuentas de Zenta Group.

Cofré agrega que estas herramientas combinan datos personales obtenidos de redes sociales con mensajes que apelan a urgencia, miedo o confianza, simulando conversaciones con tono y estilo realistas.

Frente a esta amenaza, los expertos recomiendan proteger no solo los datos, sino también la integridad emocional de las interacciones digitales.

La clave, señalan, es evaluar la autenticidad más allá de la información técnica: preguntarse si el mensaje tiene sentido en contexto, si el tono es coherente con la persona que lo envía y capacitar a los equipos en la detección de anomalías conversacionales. “No basta con conocer ciberseguridad técnica; hoy hay que leer entre líneas”, concluye Cofré.