FOTO. ¿Y las renuncias cuándo? La impresentable campaña de visita que firmó Chile con su caída ante Brasil en Eliminatorias

Peor, imposible.

Gonzalo Miranda

La impresentable campaña de visita que firmó Chile

El viacrucis de la Selección Chilena de Fútbol en las Eliminatorias 2026 está a solo 90 minutos de terminar. El próximo martes, ante Uruguay, La Roja le dice adiós definitivamente al Mundial 2026.

Este jueves, en Río de Janeiro, el ‘equipo de todos’ firmó su peor presentación en condición de visitante en unas Eliminatorias todos contra todos: solo un punto consiguió, solo marcó un gol y recibió la mayor cantidad de goles en contra.

Desde el inicio del camino, por allá en septiembre del 2023, Chile jugó 9 encuentros en condición de visitante: perdió ocho y solo logró un empate ante Perú. En esas caídas, cosechó 20 goles en contra.

El único tanto que marcó fuera del país fue en Montevideo. Lo anotó Arturo Vidal en la caída ante Uruguay por 3-1 en la primera fecha de las Eliminatorias.

De las ocho eliminatorias todos contra todos, La Roja acaba de cerrar el peor desempeño jugando de visita en su historia.

ADN

Los números que deja la campaña de visitante de Chile en Eliminatorias

