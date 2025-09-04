Venezolano provocó incendio y mató a 2 mascotas de su ex en La Serena tras potente amenaza: “Te voy a prender candela” / Francisco Castillo

Un dramático hecho es el que ocurrió en la ciudad de La Serena, en la región de Coquimbo, luego de que un ciudadano venezolano quemara casas y matara las mascotas de su expareja.

Según informó Diario El Día, el sujeto de nacionalidad venezolana, cuyas iniciales son A.M.B, fue formalizado y deberá permanecer en la cárcel mientras dure la investigación del caso.

Todo comenzó cuando el sujeto extranjero amenazó a su expareja, con la siguiente frase: “si te veo con otro te voy a matar. Te voy a prender candela”.

En ese contexto, el pasado domingo en horas de la noche el ciudadano venezolano le prendió fuego a la casa de su expareja. Producto del fuego, otras viviendas quedaron en riesgo y murió un perro y un gato.

Eso sí, antes de los hechos descritos, el sujeto habría ingresado al interior del inmueble de la víctima en contra de su voluntad. Una vez dentro, el extranjero golpeó en el rostro y en el resto del cuerpo a su expareja.

En el momento del incendio, la víctima logró escapar con vida, luego de haber huido por el techo trasero del inmueble.

De acuerdo a los antecedentes, la mujer habría mantenido una relación sentimental por al menos 9 meses con el imputado. No obstante, hace un par de semanas ella habría terminado la relación por diversas situaciones violentas.

Frente a los graves ilícitos, desde el Juzgado de Garantía de La Serena, resolvieron decretar prisión preventiva para el imputado durante los 90 días de investigación del caso.