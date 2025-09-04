Durante las últimas jornadas, se dio a conocer el caso del funcionario con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que fue víctima de tortura por parte de sus compañeros de trabajo del Hospital de Osorno, entre 2018 y 2020.

Los registros difundidos por redes sociales evidencian un gran nivel de violencia contra el trabajador. Ataduras de pies, quemaduras con vapor y cortes de pelo forzados, son algunas de las lamentables torturas que recibió el empleado del recinto hospitalario.

Ante ello, es que durante la jornada de este jueves el Ministerio de Salud (Minsal) anunció la destitución de los cuatro funcionarios que estuvieron involucrados en los hechos. Sumado a ello, los antecedentes del caso fueron entregados al Instituto Nacional de Derechos Humanos.

Revelan los millonarios sueldos que ganaban los involucrados que torturaron a extrabajador con TEA en Hospital de Osorno

Bajo ese contexto, uno de los antecedentes que se dieron a conocer esta jornada, tiene que ver con las remuneraciones que recibían los trabajadores involucrados en las torturas contra el funcionario con TEA.

En concreto, de acuerdo con los antecedentes del Hospital de Osorno, hasta julio del 2025, tres de los trabajadores recibieron sueldos que superaban los $1.800.000.

En tanto, otro de los involucrados que se dedicaba a labores administrativas recibía un sueldo mensual que excedía los $2.300.000.

Por otro lado, según consignó Bio Bio Chile, tres de los funcionarios obtuvieron un sueldo íntegro hasta julio del 2025. Esto, a pesar de que estaban suspendidos.