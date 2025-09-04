Tragedia en Lisboa: suben a 17 los muertos tras descarrilamiento de funicular

En las últimas horas, autoridades portuguesas informaron que la cifra de fallecidos tras el descarrilamiento del funicular turístico Elevador da Glória en Lisboa subió a 17.

Asimismo, indicaron que hay 21 personas heridas. Mientras que del total de decesos, hay siete hombres y ocho mujeres, y se desconoce la identidad de los últimos dos muertos, quienes perdieron la vida en un recinto asistencial.

Por el momento, las autoridades siguen sin confirmar la nacionalidad de las víctimas, aunque los servicios de rescate señalaron que habría al menos 11 extranjeros entre los heridos.

El hecho ocurrió durante la tarde del pasado miércoles, cuando el descarrilamiento de este funicular, uno de los más populares de Lisboa y de los más visitados por los turistas, conmocionó a la ciudad tras quedar completamente aplastado contra un edificio en una curva.

El Gobierno portugués anunció que iniciará una investigación para aclarar lo sucedido tras decretar día de luto nacional para este jueves.