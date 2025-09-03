Un grave accidente en el centro histórico de Lisboa dejó este miércoles al menos 15 fallecidos y 18 heridos, cinco de ellos en estado crítico, luego de que el emblemático funicular de la Gloria se precipitara sin control y chocara contra un edificio cercano a la avenida de la Libertad.

El transporte, con capacidad para 43 personas y muy concurrido por turistas, se convirtió en una escena de devastación en cuestión de segundos.

El siniestro ocurrió alrededor de las 18:05 horas locales, indicó El País, cuando el funicular, que conecta la plaza de los Restauradores con el Barrio Alto, perdió el control en plena pendiente.

Testigos describieron que el vehículo descendió “desenfrenado” hasta impactar violentamente contra un inmueble. “Se deshizo como una caja de cartón, no tenía ningún freno”, relató una mujer a la cadena SIC. Entre los heridos se encuentra un niño de tres años, trasladado junto a otras víctimas a hospitales de la capital.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el vagón destrozado en medio de una nube de humo, mientras equipos de bomberos y Protección Civil trabajaban para rescatar sobrevivientes y recuperar cuerpos.

El presidente Marcelo Rebelo de Sousa y el primer ministro Luís Montenegro expresaron sus condolencias y anunciaron investigaciones para esclarecer las causas. El alcalde Carlos Moedas declaró que “Lisboa está de luto”, confirmando además tres días de duelo en la capital.

El funicular de la Gloria, declarado monumento nacional en 2002, ya había tenido incidentes previos. En 2018 un fallo de mantenimiento provocó un accidente sin víctimas, y en 2022 los trabajadores denunciaron deficiencias en las labores de conservación a cargo de la empresa concesionaria.