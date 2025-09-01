Dónde y cómo ver en vivo la jornada 17 de las Eliminatorias 2026 | Getty Images

La pesadilla llamada Eliminatorias para la Selección Chilena llega a su final. Este jueves, y el próximo martes, La Roja deberá enfrentar sus últimos dos partidos camino al Mundial 2026, al cual no irá.

El equipo que, interinamente, dirigirá Nicolás Córdova, tiene a Brasil y Uruguay por delante. El jueves viajará a Río de Janeiro, mientras que el próximo martes recibe en el Nacional a los ‘charrúas’.

Pero será este jueves 4 de septiembre cuando el vamos se dará a la jornada 17. Con varios cupos aún por definir, en horario chileno habrá cuatro partidos en paralelo.

Paraguay recibe a Ecuador en Asunción, Argentina se mide con Venezuela en Buenos Aires, Uruguay choca ante Perú en Montevideo y Colombia se ve las caras con Bolivia en Barranquilla, todos partidos a disputarse desde las 19:30 horas.

Una hora más tarde, en el Estadio Maracaná, Brasil y Chile cerrarán la penúltima jornada del Mundial 2026 a disputarse en Estados Unidos, México y Canadá.

La fecha 17 de las Eliminatorias 2026

Los partidos de las jornadas 17 y 18 los podrás seguir en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo puedes ver en las pantallas de CHV, ESPN y Disney+.

Recuerda que toda la acción de las Eliminatorias 2026 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Jueves 4 de septiembre