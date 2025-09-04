Peleas e intercambio de piedras y botellas se registraron en las inmediaciones del acto de cierre de campaña que encabezó el presidente de Argentina, Javier Milei, en Moreno.

El mandatario asistió al mitin electoral de cara a las elecciones legislativas de medio término de la provincia de Buenos Aires, que tendrán lugar el próximo domingo.

Getty Images / Anadolu Ampliar

Antes del acto había temor por parte del gobernador de Buenos Aires, el opositor peronista Axel Kicillof, quien señaló que el lugar elegido no estaba preparado para acoger el evento.

“Hago responsable a Javier Milei de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse”, advirtió en X la autoridad provincial.

Al finalizar el evento, algunos grupos –que la prensa argentina identificó como adversarios políticos– protagonizaron escaramuzas con golpes de puño, agresiones verbales, pedradas e incluso botellazos.

Revisa aquí videos de los incidentes:

🚨🇦🇷 Javier Milei cerró la campaña en Buenos Aires con fuertes críticas al kirchnerismo y en medio de incidentes: hubo pedradas contra su comitiva en Moreno, un periodista herido y varios detenidos.#Argentina #JavierMilei #Elecciones2025 pic.twitter.com/Uk1yCWhMM5 — DNewsOK (@DNewsOK) September 4, 2025