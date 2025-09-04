;

VIDEOS. Peleas, pedradas y botellazos: acto de campaña de Javier Milei termina con incidentes

El gobernador de Buenos Aires advirtió que el lugar elegido no estaba preparado para acoger el evento. “Hago responsable a Milei de cualquier hecho de desorden”, señaló.

Información de

DW

ADN Radio

Getty Images

Getty Images / Anadolu

Peleas e intercambio de piedras y botellas se registraron en las inmediaciones del acto de cierre de campaña que encabezó el presidente de Argentina, Javier Milei, en Moreno.

El mandatario asistió al mitin electoral de cara a las elecciones legislativas de medio término de la provincia de Buenos Aires, que tendrán lugar el próximo domingo.

Antes del acto había temor por parte del gobernador de Buenos Aires, el opositor peronista Axel Kicillof, quien señaló que el lugar elegido no estaba preparado para acoger el evento.

“Hago responsable a Javier Milei de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse”, advirtió en X la autoridad provincial.

Revisa también

Al finalizar el evento, algunos grupos –que la prensa argentina identificó como adversarios políticos– protagonizaron escaramuzas con golpes de puño, agresiones verbales, pedradas e incluso botellazos.

Revisa aquí videos de los incidentes:

