Más delgados que nunca: cómo la tecnología de celulares plegables está cambiando los estándares de la industria

Este smartphone llega con una pantalla más grande y un procesador superior.

Matías Méndez

Imagen creada con IA

Imagen creada con IA

El avance de la tecnología no se detiene, y prueba de ellos es la evolución de los teléfonos celulares, los que cada vez suman más funciones y opciones que mejoran la calidad de vida de las personas.

En ese sentido, uno de los smartphones que la está rompiendo es el que presentó Motorola: el Razr 60 Ultra, un equipo plegable de gama alta que combina diseño ultradelgado con potencia, inteligencia artificial y estilo.

Equipado con el procesador Snapdragon 8 Elite, este dispositivo incorpora 16 GB de RAM y hasta 512 GB de almacenamiento UFS 4.0, posicionándose como el equipo más robusto en su categoría.

La experiencia visual es excepcional. Al desplegarse, la pantalla interna pOLED de 7 pulgadas ofrece una tasa de refresco de 165 Hz, resolución Super HD y validación Pantone, mientras que la pantalla externa de 4 pulgadas también opera a 165 Hz y alcanza hasta 3.000 nits de brillo, lo que permite interactuar sin necesidad de abrir el equipo.

Su batería de 4.700 mAh es una de las más duraderas en un plegable, y gracias a la carga TurboPower de 68 W, recupera energía para todo un día en apenas 8 minutos; además soporta 30 W de carga inalámbrica y carga inversa para alimentar otros dispositivos.

Pensado para creadores y amantes del diseño, el sistema de cámaras incluye un sensor principal de 50 MP con estabilización óptica y grabación en Dolby Vision y 8K, mejorado por funciones AI como estabilización adaptativa, Action Shot y Group Shot automáticos.

Todo esto dentro de un conjunto resistente, con respaldo en materiales como Corning Gorilla Glass Ceramic, acabados en madera, cuero o Alcántara, y certificación IP48 contra polvo y agua.

