La NBA abre una investigación contra Los Ángeles Clippers por posible irregularidad en el contrato de una de sus máximas figuras

Aún faltan unas semanas para que comience la temporada 2025-26 de la NBA, pero durante las últimas horas salió a la luz una controversial noticia que pone todos los focos sobre un equipo y un jugador en particular.

Y es que recientemente se destapó un escándalo debido a que una franquicia habría desviado millones de dólares del contrato de una de sus máximas figuras.

Se trata nada más y nada menos que de Los Ángeles Clippers, quienes se mantienen bajo la lupa por algunos reportes que sugieren un intento de eludir las estrictas normas salariales de la liga mediante un contrato de patrocinio con Kawhi Leonard.

De acuerdo a la información, el jugador habría recibido un pago de $28 millones de dólares de Aspiration Fund Adviser, una empresa vinculada al propietario de LAC, Steve Ballmer.

Este acuerdo se habría realizado sin que el jugador desempeñara funciones laborales, lo que sugiere una posible maniobra para eludir el límite salarial.

A raíz de esto, desde la National Basketball Association iniciaron una investigación formal y expresaron su preocupación por los antecedentes en torno al caso.

“Somos conscientes de la información relativa a Los Angeles Clippers, y hemos decidido comenzar una investigación”, declaró Mike Bass, portavoz de la liga.

Este caso podría tener implicaciones significativas para el club y para el propio Leonard, especialmente considerando las estrictas normas salariales implementadas en la liga.

La NBA ha establecido un “second apron” para la temporada 2025-26, fijado en $207.824 millones, lo que limita aún más la capacidad de los equipos para gastar por encima del límite salarial estándar.

Las sanciones en casos anteriores han incluido multas, pérdida de derechos de draft y suspensiones de personal clave.

La investigación continúa, y se espera que la NBA emita un informe detallado en las próximas semanas. Mientras tanto, los Clippers y Leonard enfrentan un escrutinio público que podría afectar su reputación y operaciones futuras.