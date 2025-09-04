Kuscevic tiene nuevo entrenador: Fortaleza contrata a Martín Palermo y se suma un ex DT de Colo Colo

Fortaleza, club donde milita el chileno Benjamín Kuscevic, anunció a Martín Palermo como nuevo DT para la presente temporada. El argentino llega a reemplazar a Renato Paiva, quien fue despedido el pasado martes.

En este nuevo desafío, el ídolo de Boca Juniors estará acompañado de un viejo conocido para los hinchas de Colo Colo. Se trata de Diego Cagna, quien dirigió a los albos entre 2010 y 2011. Ahora, Cagna se desempeña como asistente técnico de Palermo.

En Fortaleza, Martín Palermo vivirá su novena experiencia como entrenador tras pasar por las bancas de Olimpia, Platense, Aldosivi, Curicó Unido, Pachuca, Unión Española, Arsenal de Sarandí y Godoy Cruz.

Benjamín Kuscevic conocerá a su nuevo DT a partir de la próxima semana, ya que en estos momentos está concentrado con la selección chilena. El defensa no jugará contra Brasil este jueves por molestias físicas, pero en La Roja esperan que se recupere para el duelo del próximo martes, frente a Uruguay.