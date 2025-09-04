;

Kuscevic tiene nuevo entrenador: Fortaleza contrata a Martín Palermo y se suma un ex DT de Colo Colo

Palermo vivirá su novena experiencia como técnico tras pasar por Paraguay, Chile, México y Argentina.

Daniel Ramírez

Getty Images

Getty Images

Fortaleza, club donde milita el chileno Benjamín Kuscevic, anunció a Martín Palermo como nuevo DT para la presente temporada. El argentino llega a reemplazar a Renato Paiva, quien fue despedido el pasado martes.

En este nuevo desafío, el ídolo de Boca Juniors estará acompañado de un viejo conocido para los hinchas de Colo Colo. Se trata de Diego Cagna, quien dirigió a los albos entre 2010 y 2011. Ahora, Cagna se desempeña como asistente técnico de Palermo.

Revisa también:

ADN

En Fortaleza, Martín Palermo vivirá su novena experiencia como entrenador tras pasar por las bancas de Olimpia, Platense, Aldosivi, Curicó Unido, Pachuca, Unión Española, Arsenal de Sarandí y Godoy Cruz.

Benjamín Kuscevic conocerá a su nuevo DT a partir de la próxima semana, ya que en estos momentos está concentrado con la selección chilena. El defensa no jugará contra Brasil este jueves por molestias físicas, pero en La Roja esperan que se recupere para el duelo del próximo martes, frente a Uruguay.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad