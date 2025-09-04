Hoy es el nuevo remate de Corona con ropa desde $650: ¿Cómo participar?
En la instancia se repartirán más de 500 mil prendas de vestir de mujer, hombre y niño. Mira aquí los detalles.
Este jueves 4 de septiembre se llevará a cabo un nuevo remate tras el cierre de Corona en Chile.
La instancia está a cargo de la empresa Remates del Río y contará con más de 500 mil prendas de mujer, hombre y niño.
Sumado a lo anterior, también se repartirán percheros, maniquíes, muebles, entre otros artículos que estaban en las tiendas.
Se trata de bienes que eran parte de nueve locales de la firma, incluyendo puntos de venta en la Alameda, Maipú, Talca, Rancagua y Concepción.
¿Y los precios? Bastante bajos. Según Del Río, los valores parten desde los $650 + IVA.
¿Cómo participar en el nuevo remate de Corona en Chile?
La instancia será 100% online a través del sitio web www.rematesdelrio.cl desde las 11:00 horas (pinchando aquí).
En la misma plataforma, los interesados deben inscribirse.
Acorde a las bases de los organizadores, la entrega de bienes se realizará desde este viernes 5 septiembre hasta el próximo viernes 12.