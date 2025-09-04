;

VIDEO Y FOTOS. Cantante del género lamenta la muerte de su hermano: fue baleado por Carabineros en Estación Central

Según la versión de la institución policial, el individuo no solo habría intentado evadir una fiscalización, sino que también habría atropellado a uno de los funcionarios.

Alejandro Basulto

El mundo de la música urbana en Chile quedó impactado luego de que el cantante Ithan Aguilar, conocido como Ithan NY, confirmara a través de sus redes sociales el fallecimiento de su hermano.

La noticia fue compartida mediante fotografías y videos en Instagram, donde el artista cuenta con más de 449 mil seguidores.

En sus historias, el intérprete expresó su dolor con frases que generaron conmoción entre sus fanáticos: “Siempre full mi sangre”, “siempre fuimos distintos, otra sangre” y “como loco hermano mío, somos los mejores del mundo”, fueron parte de los mensajes dedicados a su familiar.

Vale mencionar que Ithan Rodrigo Aguilar Estay, de 22 años, es oriundo de Villa Francia e inició su trayectoria musical durante la pandemia y alcanzó notoriedad gracias a colaboraciones con artistas del género como Pablo Chill-E.

¿Cómo murió el hermano de Ithan NY?

De acuerdo con los primeros antecedentes, el hecho que terminó con la vida del hermano del cantante ocurrió la tarde del martes en Estación Central, cerca de Villa Francia.

Según información entregada por Carabineros, cerca de las 14:00 horas se fiscalizaba un vehículo con vidrios polarizados, cuyo conductor habría intentado evadir el control policial.

El automóvil inició una persecución que finalizó en la calle Palena, cercana a la avenida Las Rejas. En el procedimiento, un uniformado habría resultado atropellado y respondió utilizando su arma de servicio, realizando dos disparos contra el conductor, quien falleció en el lugar.

Al interior del vehículo se encontraron drogas y se constató que el joven mantenía antecedentes por infracción a la Ley 20.000, robo y porte de arma de fuego.

Carabineros precisó además que el funcionario herido fue trasladado al hospital institucional, fuera de riesgo vital, aunque bajo exámenes por un fuerte dolor en su pierna izquierda. La investigación sobre este procedimiento policial continúa en desarrollo.

