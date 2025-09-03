;

Estos son los 10 modelos de autos más robados en Chile, según las aseguradoras

La Asociación de Aseguradoras de Chile (AACH) reveló los resultados de un nuevo monitoreo de los delitos.

Esta semana la Asociación de Aseguradoras de Chile (AACH) reveló los resultados del monitoreo mensual de robos de vehículos en el territorio.

El análisis, dio cuenta de que durante julio se reportaron 1.224 robos de autos asegurados. En total, la cifra llega a 8.143 situaciones de este tipo en los primeros siete meses de este 2025.

Pero no es todo. Los números más recientes también dieron cuenta de los diez modelos que concentran un tercio de los delitos de este tipo.

Los 10 modelos de vehículos más robados en Chile, según la AACH

Las máquinas que concentran el 33% de las sustracciones, y que también aparecen con frecuencia en los últimos doce meses, son:

  • Toyota Hilux
  • Toyota RAV4
  • Mitsubishi L200
  • Ford Territory
  • Chevrolet Groove
  • Suzuki Baleno
  • Mazda CX5
  • Subaru XV
  • Kia Rio
  • Chery Tiggo

Diego Rojas, gerente de Prevención de la AACH, explicó a El Mercurio que los delincuentes prefieren estos modelos porque hay más unidades circulando en las calles y, además, su demanda dentro del mundo criminal es mayor.

Algunos de los métodos empleados para arrebatar los vehículos de sus dueños son los robos con fuerza, armados o innovaciones como la “ganzúa digital”.

En muchas ocasiones las unidades salen del territorio nacional a países como Bolivia o territorios vecinos. El experto también planteó que en los últimos dos años se han detectado que una cantidad importante llegarían hasta Venezuela. La marca Toyota sería “aparecida” en esos casos.

“El delito de robo de vehículos, pero en particular el de robos violentos de vehículos se ha focalizado dentro de las estrategias de prevención y el trabajo de persecución penal”, aseguró Carolina Leitao, subsecretaria de Prevención del Delito en ADN Hoy.

“Una de las denuncias que tenemos es que muchos de estos vehículos que se roban en Santiago o en el sur, llegan hasta el norte y ahí pasan la frontera y no sabemos más de ellos. Nuestra meta es que no lleguen a ese lugar y para eso hemos ido fortaleciendo distintas barreras“, dijo la autoridad.

