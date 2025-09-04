A tres años del primer fracaso constitucional: las reformas prometidas tras el “Rechazo para reformar” que nunca llegaron

El 4 de septiembre de 2022 quedó grabado en la historia política resiente de Chile. Ese día, un 61% de los votantes rechazó la propuesta constitucional emanada de la Convención, bajo el lema que muchos sectores promovieron como garantía de cambio: “rechazar para reformar”.

La consigna prometía que, aunque se descartara el texto, se impulsaría un nuevo proceso constituyente o reformas profundas a la Carta de 1980 para responder a las demandas sociales surgidas tras el estallido social.

triunfo rechazo plebiscito Ampliar

Los compromisos fueron explícitos. Desde Chile Vamos, sus dirigentes, como por ejemplo el entonces presidente de la UDI, Javier Macaya, afirmaron que el conglomerado “cumple con su compromiso” y se comprometieron a “una Constitución que una al país”.

En tanto, la ahora senadora demócrata Ximena Rincón, una de las voces de la centroizquierda pro-Rechazo, prometía abordar no solo una nueva Constitución, sino también “urgencias en pensiones, en salud, en seguridad ciudadana y en lo económico”.

"Hoy nos convoca el trabajo unitario, un gran acuerdo de unidad en que nuestro compromiso se renueva acá, de tener un nuevo proceso constituyente“, manifestó la congresista.

Las reformas que no llegaron

Sin embargo, tres años después, la realidad dista mucho de esas promesas. Aunque se firmó el Acuerdo por Chile y se impulsó un segundo proceso constituyente en 2023, ese texto también fue rechazado. Como consecuencia, Chile sigue rigiéndose por la Constitución de 1980.

“Le dieron su palabra a todo Chile de que habría una nueva Constitución a la brevedad, y no lo cumplieron”, acusó el diputado de Acción Humanista, Tomás Hirsch.

Las promesas sociales también quedaron en suspenso. Chile Vamos aseguró que garantizaría derechos básicos como salud y educación de calidad, vivienda y acceso al agua. Ninguno de esos compromisos fue incorporado a la Carta vigente ni traducido en reformas legales de fondo.

Otro compromiso fue el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas, sin plurinacionalidad, algo que tampoco se ha concretado. “Chile es un país multicultural, no plurinacional”, afirmaba en 2022 el timonel UDI. A la fecha, la Constitución aún no menciona a los pueblos originarios.

En materia política, apenas se rebajó el quórum de reformas a 4/7, pero el Tribunal Constitucional mantiene intacto su rol, y las promesas de descentralización, protección ambiental, igualdad de género y lucha anticorrupción no se han materializado.

La reforma tras el rechazo

En contraste, la única gran reforma lograda tras el triunfo del rechazo en 2022, es la reforma previsional impulsada por el Gobierno de Gabriel Boric y que fue aprobada en enero del 2025.

En el último trámite del proyecto, en la Cámara de Diputados y Diputadas, el oficialismo —compuesto por el Frente Amplio, Socialismo Democrático, Partido Comunista y parte de los independientes del PPD— aportó un apoyo crucial, pese a mantener reservas sobre aspectos como la permanencia de las AFP.

Este sector respaldó la iniciativa impulsada por el Ejecutivo, sumándose al acuerdo alcanzado con parte del bloque de Chile Vamos. La reforma fue aprobada con 110 votos a favor, 38 en contra y ninguna abstención, destacando la convergencia entre sectores tradicionalmente opositores en torno a este proyecto.

Aunque la coalición opositora mayoritariamente votó a favor, sectores más conservadores de la derecha como el Partido Republicano, el Partido Social Cristiano y el grupo liderado por Johannes Kaiser se opusieron en bloque a la reforma. Además, hubo desmarques individuales dentro de RN y UDI; diputados como Camila Flores (RN) y Cristián Labbé (UDI) rechazaron la propuesta, argumentando que perpetuaba un sistema injusto.