Secuestro de WhatsApp: advierten sobre nueva estafa telefónica donde suplantan identidad de autoridades judiciales

Los delincuentes intentarían apoderarse del acceso a la aplicación o, derechamente, exigir pagos de dinero.

Javier Méndez

El Poder Judicial lanzó una nueva alerta ante el aumento de denuncias por intentos de estafa vía llamados telefónicos y/o WhatsApp en Chile.

A través de su Oficina de Seguridad y el área de Ciberriesgos informaron que delincuentes suplantan la identidad de ministros, jueces, autoridades judiciales e incluso empresas externas.

La idea sería extraer información de las víctimas para luego “secuestrar” la aplicación móvil con un link de confirmación, o bien pedir dinero a cambio.

Ningún integrante del Poder Judicial, de cualquier estamento, está autorizado para solicitar información por llamado telefónico y/o WhatsApp, u otros canales no oficiales”, se detalló.

Precisamente para evitar este tipo de situaciones ilícitas se entregaron varios tips. Se incluye:

  • Desconfiar de cualquier llamado telefónico de un número desconocido.
  • Activar la doble verificación de WhatsApp (se puede hacer en pocos minutos desde la sección ajustes de la misma app)
  • No entregar ningún antecedente personal.
  • Si la llamada resulta extraña o piden antecedentes que no son habituales, terminar el llamado.
  • Nunca compartir códigos de verificación recibidos por mensajería o aplicaciones con terceros.
  • No entregar contraseñas ni claves.

Por lo demás, si existen dudas sobre la identidad de cualquier integrante del Poder Judicial, el organismo recomendó revisar esos detalles en su sitio web, vía Transparencia y en la sección de Dotación.

