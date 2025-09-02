“Gracias por mantener vivo el rock”: el saludo del Presidente Gabriel Boric a Sergio ‘Pirincho’ Cárcamo en La Moneda

El Palacio de La Moneda fue escenario de un momento particular este martes, durante la actividad que celebró el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU).

Entre los asistentes se encontraba Sergio ‘Pirincho’ Cárcamo, histórico comunicador radial y referente del rock en Chile, quien compartió un espontáneo diálogo con el Presidente Gabriel Boric.

“¿Dónde está Pirincho?”, preguntó el mandatario en medio de la ceremonia, antes de acercarse a la mesa donde se encontraba el icónico locutor de Radio Futuro.

Tras saludarlo, el mandatario le dedicó unas palabras: “Muchas gracias por mantener vivo el rock, y por enseñarnos el rock como giro desde chiquitito y lo escuchábamos”.

El propio Cárcamo respondió con afecto, recordando además el vínculo con la familia del jefe de Estado: “Mis respetos. Acá a Gabriel Boric. Yo lo conozco. Y conozco a su hija, a Valeria. Ella ha sido muy generosa con nosotros”.

Aumento de la PGU

Este encuentro, que ya se volvió viral, se dio en el marco de la entrada en vigor del nuevo monto de la PGU, beneficio estatal que pasó de $224.000 a $250.000 pesos para quienes cumplen con los requisitos.

Inicialmente, la medida favorece a pensionados de 82 años o más, pero se aplicará de manera progresiva hasta alcanzar a todas las personas mayores de 65 años.

Esta alza forma parte de la reforma previsional impulsada por la administración del Presidente Boric, que busca fortalecer el sistema de pensiones. La normativa fue aprobada en el Congreso con apoyo tanto del oficialismo como de sectores de oposición.