Tal y como se ha venido anunciando durante esta semana, para el fin de semana se programó un megacorte de agua que afectará a varias comunas de la región Metropolitana.

En concreto, el corte del suministro se prolongará por cerca de 36 horas en las comunas de: Independencia, Renca, Conchalí, Recoleta, Renca, Santiago y Providencia.

Dicha interrupción, comenzará a partir de las 20:00 horas del viernes y se prolongará hasta las 09:00 del domingo.

¿El motivo? Según comunicó la empresa Aguas Andina, la razón del corte de agua en la capital se debe a las obras de construcción de la nueva estación del teleférico del Parque Metropolitano. Tras los trabajos, se unirá Pío Nono con la cumbre del Cerro San Cristóbal.

Megacorte de agua en Santiago: así puedes almacenarla (y esta es la cantidad que deberías juntar)

Producto del megacorte de agua en la capital, es que desde Aguas Andina desplegarán un total de 62 puntos de abastecimiento del suministro en los polígonos. Además, habrán 30 camiones aljibes que recorrerán las zonas afectadas.

¿Cómo almacenar el agua? Lo recomendable es no ocupar recipientes que hayan sido utilizados con anterioridad para contener productos químicos tóxicos como, por ejemplo, cloro.

En tanto, en caso de que no se pueda utilizar un recipiente para almacenar agua que sea apto, lo ideal es revisar que un recipiente que sea hermético y se pueda cerrar. Eso sí, no puede ser de vidrio.

¿Y cuál es la cantidad que se recomienda juntar? Lo ideal, es juntar por lo menos 3,8 litros de agua por persona por día, para un mínimo de 3 jornadas.

Sumado a lo anterior, es recomendable que el agua que se junte sea utilizada para labores de cocina y para beber, posterior a ello, utilizarla en higiene si se requiere.