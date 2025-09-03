;

“Estoy en contra de nacionalizar a cualquier jugador solo para que juegue en la selección chilena; no me parece correcto”

Claudio Borghi, ex DT de La Roja, cuestionó la citación de jugadores “extranjeros” en Chile.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno

El ex DT de la selección chilena, Claudio Borghi, fijó su postura respecto a la citación de jugadores “extranjeros” en La Roja, cuestionando la práctica de buscar futbolistas que no nacieron en el país para que jueguen por Chile.

“Yo estoy en contra de nacionalizar a cualquier jugador solo para que juegue en la selección. ¿Por qué? A mí no me gustaría que viniese gente a mi país y que se hiciera argentino solamente por el hecho de jugar en la selección. Si te quedas en mi país, tienes que querer la bandera, tener las costumbres, conocer el país”, señaló el “Bichi” en su rol de panelista en ESPN.

Revisa también:

ADN

“Hay jugadores que llegaron y ni conocían Chile. ‘¿Dónde hay un descendiente de un chileno? Convoquémoslo’, eso no me parece correcto”, agregó el extécnico argentino nacionalizado chileno.

Por último, Claudio Borghi remarcó que el jugador “extranjero” que llega a La Roja “no tiene el mismo ímpetu que alguien nacido en el país”.

Vale destacar que en la actual nómina de La Roja, para enfrentar a Brasil y Uruguay por las Eliminatorias, hay varios futbolistas que no nacieron en Chile, pero tienen raíces chilenas, como Vicente Reyes (nació en Estados Unidos y sus padres son chilenos), Lawrence Vigouroux (nació en Inglaterra y su padre es chileno), Ben Brereton (nació en Inglaterra y su madre es chilena) y Luciano Cabral (nació en Argentina y su abuelo materno es chileno).

