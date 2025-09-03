;

Incluso robó en sede de RN: así es el modus operandi de reconocido ladrón adulto mayor en Providencia

El hombre, apuntado como el responsable de una serie de ilícitos en el sector oriente de la capital, lleva cerca de 50 años delinquiendo.

Desde los años 70 que Juan Guillermo Berríos Palma ha protagonizado una serie de actos delictuales en la región Metropolitana.

Sin embargo, lo que ha llamado la atención del hombre de 62 es que no usa herramientas, armas o cómplices: con su mochila y su amabilidad ha logrado perpetrar una ola de robos en el sector oriente de la capital, incluido uno que protagonizó en la sede de Renovación Nacional.

Según reveló Reportajes T13, el pasado 22 de mayo, Berríos ingresó a la sede de RN, ubicada en la comuna de Providencia, lo cual quedó captado en las cámaras de seguridad del recinto, luego de simular ser simpatizante del partido.

Al interior del inmueble, el hombre logró sustraer un computador y un celular, ambos avaluados en más de un millón de pesos.

Posteriormente, el adulto mayor intentó ingresar, con el mismo modus operandi, a una empresa ubicada en la misma comuna, sin embargo, fue descubierto por un trabajador.

“Al tiro lo caché, lo comencé a enfrentar, el tipo empezó a contar historias de que estaba comprando instrumentos musicales para su hija”, reveló la víctima.

En tanto, el subprefecto Richard Biernay, jefe de la BICRIM Providencia, sostuvo que Juan Guillermo Berríos Palma “tiene un gran prontuario, es un delincuente prolífico, es un delincuente de la vieja escuela”.

Se viste como vecino y transita por la comuna de Providencia, es una persona que no llama la atención”, agregó.

Tras estos ilícitos cometidos en el último tiempo, la identidad de Berríos quedó expuesta.

