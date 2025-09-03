La noche del domingo 31 de agosto se vivió una situación de emergencia en el Metro de Santiago que terminó interrumpiendo el servicio de la Línea 5. Según informó la empresa a través de sus redes sociales, la causa se debió a la presencia de una “persona en la vía”.

Las estaciones que resultaron afectadas fueron Lo Prado, Blanqueado, Gruta de Lourdes, Quinta Normal y Cumming, las cuales permanecieron sin operación por un tiempo mientras se resolvía el incidente.

Uno de los registros que más llamó la atención circuló en TikTok, donde se escuchó a la conductora del tren explicando lo sucedido a los pasajeros.

Con evidente afectación en la voz, solicitó calma. “Una persona se lanzó al paso de este tren. En un momento vamos a realizar la evacuación. Les pido que tengan paciencia”, expresó.

El mismo creador del video explicó en los comentarios que “esa era la tercera vez que hablaba, la primera vez estaba llorando mal”. El registro se viralizó rápidamente, mostrando el lado poco visible de los funcionarios que deben enfrentar emergencias de este tipo en el transporte público.

De acuerdo con lo consignado por La Tercera, la persona involucrada es una mujer adulta que cayó a las vías por motivos que aún se investigan. Fue rescatada por el Cuerpo de Bomberos de Santiago y posteriormente derivada a un centro asistencial por personal del SAMU.

Finalmente, la afectada fue trasladada al Hospital San Juan de Dios, donde se recupera de lesiones de diversa consideración, encontrándose actualmente fuera de riesgo vital.