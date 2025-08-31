Metro de Santiago cierra 5 estaciones de Línea 5 por persona en la vía: así funciona el servicio hoy
Desde la empresa entregaron más detalles de lo sucedido.
En horas de la noche de este domingo, el Metro de Santiago informó el cierre de 5 estaciones de Línea 5.
Según informaron en sus redes sociales, esto se dio debido a una persona en las vías.
La empresa detalló que el servicio en Línea 5 solo funciona entre las estaciones Plaza Maipú - San Pablo, y Santa Ana - Vicente Valdés.
De esta forma, las 5 estaciones que están cerradas y sin funcionar son:
- Lo Prado
- Blanqueado
- Gruta de Lourdes
- Quinta Normal
- Cumming