Metro de Santiago cierra 5 estaciones de Línea 5 por persona en la vía: así funciona el servicio hoy

Desde la empresa entregaron más detalles de lo sucedido.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

En horas de la noche de este domingo, el Metro de Santiago informó el cierre de 5 estaciones de Línea 5.

Según informaron en sus redes sociales, esto se dio debido a una persona en las vías.

La empresa detalló que el servicio en Línea 5 solo funciona entre las estaciones Plaza Maipú - San Pablo, y Santa Ana - Vicente Valdés.

De esta forma, las 5 estaciones que están cerradas y sin funcionar son:

  • Lo Prado
  • Blanqueado
  • Gruta de Lourdes
  • Quinta Normal
  • Cumming

