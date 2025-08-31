Metro de Santiago cierra 5 estaciones de Línea 5 por persona en la vía: así funciona el servicio hoy

En horas de la noche de este domingo, el Metro de Santiago informó el cierre de 5 estaciones de Línea 5.

Según informaron en sus redes sociales, esto se dio debido a una persona en las vías.

La empresa detalló que el servicio en Línea 5 solo funciona entre las estaciones Plaza Maipú - San Pablo, y Santa Ana - Vicente Valdés.

De esta forma, las 5 estaciones que están cerradas y sin funcionar son:

Lo Prado

Blanqueado

Gruta de Lourdes

Quinta Normal

Cumming