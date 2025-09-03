“Exterminio: El Templo de Huesos” revela su primer tráiler y redefine el terror postapocalíptico

Sony Pictures liberó el inquietante tráiler de Exterminio: El Templo de Huesos, la próxima entrega que llegará a ampliar la saga de infectados que ha vuelto con más fuerza que nunca.

La cinta retomará los sucesos de Years Later (título en inglés), pero llevará la historia a un nuevo nivel de oscuridad. En esta ocasión, Inglaterra vuelve a ser el escenario del caos, aunque la gran amenaza ya no son los infectados.

Según la sinopsis oficial, en esta secuela “los infectados ya no son la mayor amenaza para la supervivencia; la inhumanidad de los supervivientes puede ser aún más extraña y aterradora”.

La trama seguirá a Spike (Alfie Williams), cuya vida da un giro cuando se cruza con Sir Jimmy Crystal (Jack O’Connell) y su brutal grupo de asesinos acrobáticos.

Al mismo tiempo, el Dr. Kelson (Ralph Fiennes) se ve envuelto en una relación inesperada que podría cambiar el destino del planeta. El elenco se completa con Emma Laird, Maura Bird, Erin Kellyman y Chi Lewis-Parry, quienes aportarán nuevos rostros al universo de la saga.

Uno de los momentos más comentados será la breve reaparición de Cillian Murphy como Jim, su icónico personaje de 28 días después.

Aunque su presencia en esta entrega será limitada, el productor ejecutivo Danny Boyle confirmó que su rol será clave en la tercera parte de la nueva trilogía.

Asimismo, adelantó que tanto O’Connell como Fiennes tendrán un papel más central en la expansión de la historia a nivel continental.

Detalles del proyecto

La dirección está a cargo de Nia DaCosta, mientras que el guion y la producción llevan la firma de Alex Garland, mientras que la producción ejecutiva reúne a figuras como Danny Boyle, Andrew Macdonald, Peter Rice y Bernie Bellew.

El proyecto es una colaboración entre Columbia Pictures, DNA Films y Decibel Films, con distribución a cargo de Sony Pictures.

Con este nuevo adelanto, la franquicia creada en 2002 con 28 días después confirma su vigencia, abriendo paso a una trilogía que promete explorar no solo el horror de los infectados, sino también la oscuridad que habita en los propios sobrevivientes.

El estreno de 28 Years Later: The Bone Temple está agendado para el 16 de enero de 2026.