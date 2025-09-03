Este es el “día clave” en que podría volver la lluvia a Santiago: Michelle Adam se la jugó

Durante los últimos días, las lluvias han sido escasas tanto en Santiago.

Sin embargo, hacia finales de esta semana la situación podría registrar un leve cambio.

Michelle Adam, meteoróloga de Canal 13, apuntó al fin de semana.

“Podríamos tener un tipo de llovizna acá en la región Metropolitana. Bien húmedo, bien frío, hasta nube en cordillera”, detalló la experta en Tu Día al hablar de este domingo 7 de septiembre.

“De La Araucanía hacia el sur ya las precipitaciones son un poquito más claras. Pero (será) un día día domingo de invierno en nuestro territorio nacional”, concluyó Adam.

“El lunes 8 de septiembre será el día del regreso de los frente a Chile continental”, adelantó Meteored.

¿Lluvia en Fiestas Patrias? Esto dice el pronóstico

Aunque algunos especialistas advierten que todavía es prematuro anticipar con certeza el pronóstico del tiempo para Fiestas Patrias, otros ya se han atrevido a entregar sus proyecciones para esas fechas.

Esta semana, el portal ya citado indicó lo que podrían presentarse entre el 15 y el 21 de septiembre.

Se esperan precipitaciones bajo lo normal en la mayor parte del país. Solo algunas zonas, como Concepción y Puerto Aysén, registrarían lluvias acotadas que no superarían los 8 mm.

En cuanto a las temperaturas, el modelo apunta a un ambiente primaveral. En la zona central, los termómetros alcanzarían máximas de hasta 21 °C