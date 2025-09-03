;

Este es el “día clave” en que podría volver la lluvia a Santiago: Michelle Adam se la jugó

Según la meteoróloga de Canal 13, se viene una jornada invernal en gran parte del territorio nacional.

Javier Méndez

Este es el “día clave” en que podría volver la lluvia a Santiago: Michelle Adam se la jugó

Durante los últimos días, las lluvias han sido escasas tanto en Santiago.

Sin embargo, hacia finales de esta semana la situación podría registrar un leve cambio.

Michelle Adam, meteoróloga de Canal 13, apuntó al fin de semana.

Revisa también:

ADN

“Podríamos tener un tipo de llovizna acá en la región Metropolitana. Bien húmedo, bien frío, hasta nube en cordillera”, detalló la experta en Tu Día al hablar de este domingo 7 de septiembre.

De La Araucanía hacia el sur ya las precipitaciones son un poquito más claras. Pero (será) un día día domingo de invierno en nuestro territorio nacional”, concluyó Adam.

“El lunes 8 de septiembre será el día del regreso de los frente a Chile continental”, adelantó Meteored.

¿Lluvia en Fiestas Patrias? Esto dice el pronóstico

Aunque algunos especialistas advierten que todavía es prematuro anticipar con certeza el pronóstico del tiempo para Fiestas Patrias, otros ya se han atrevido a entregar sus proyecciones para esas fechas.

Esta semana, el portal ya citado indicó lo que podrían presentarse entre el 15 y el 21 de septiembre.

Se esperan precipitaciones bajo lo normal en la mayor parte del país. Solo algunas zonas, como Concepción y Puerto Aysén, registrarían lluvias acotadas que no superarían los 8 mm.

En cuanto a las temperaturas, el modelo apunta a un ambiente primaveral. En la zona central, los termómetros alcanzarían máximas de hasta 21 °C

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad