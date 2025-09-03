Corte posterga audiencia de desafuero del diputado Joaquín Lavín León para el 11 de septiembre

La Corte de Apelaciones reprogramó para el miércoles 11 de septiembre, a las 08:30 horas, la audiencia de desafuero del diputado Joaquín Lavín León, investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y fraude al Fisco. La diligencia estaba fijada inicialmente para el 4 de septiembre y fue aplazada tras una solicitud de la defensa, que el tribunal acogió.

El parlamentario —esposo de la exalcaldesa Cathy Barriga— es indagado por la Fiscalía Metropolitana Oriente en una causa por una supuesta defraudación al Fisco superior a $93 millones. El Ministerio Público busca su desafuero para poder formalizarlo sin el fuero que resguarda a los legisladores.

De acuerdo con el escrito de la fiscalía, el requerimiento se sustenta en el uso de la plataforma Socialtazk, presuntamente empleada por candidatos de la UDI y por familiares del diputado. El ente persecutor sostiene que dicha aplicación era “igual a un servicio” de la empresa Panel Ciudadano, propiedad de Juan Pablo Lavín, hermano del parlamentario, y en la que también participa María Estela Lavín, otra de sus hermanas.

Según la investigación, Socialtazk habría sido ofrecida y utilizada no solo en beneficio del diputado Lavín y de su partido, sino que también habría formado parte de un proyecto de las sociedades Panel Ciudadano y Chiletendencia, vinculadas a sus hermanos, “financiados con fondos públicos del Congreso Nacional”. La fiscalía afirma además que, entre 2020 y 2021, el diputado habría ofrecido la plataforma a más de 70 candidatos UDI a nivel nacional, creándoles usuarios y contraseñas para envío masivo de mensajería de campaña, a cambio de hacerse ilícitamente de bases de datos de candidatos y funcionarios públicos, consigna La Tercera.

Con la nueva fecha definida, el tribunal escuchará los argumentos de las partes para resolver si acoge el desafuero. En caso afirmativo, el diputado quedaría sin fuero y la fiscalía podría avanzar hacia una eventual formalización. La defensa ha negado las imputaciones y, por ahora, no se han decretado medidas cautelares en su contra.