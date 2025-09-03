;

Corte posterga audiencia de desafuero del diputado Joaquín Lavín León para el 11 de septiembre

Con la nueva fecha definida, el tribunal escuchará los argumentos de las partes para resolver si acoge el desafuero.

Mario Vergara

Agencia Uno

Agencia Uno / Leonardo Rubilar

La Corte de Apelaciones reprogramó para el miércoles 11 de septiembre, a las 08:30 horas, la audiencia de desafuero del diputado Joaquín Lavín León, investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y fraude al Fisco. La diligencia estaba fijada inicialmente para el 4 de septiembre y fue aplazada tras una solicitud de la defensa, que el tribunal acogió.

El parlamentario —esposo de la exalcaldesa Cathy Barriga— es indagado por la Fiscalía Metropolitana Oriente en una causa por una supuesta defraudación al Fisco superior a $93 millones. El Ministerio Público busca su desafuero para poder formalizarlo sin el fuero que resguarda a los legisladores.

De acuerdo con el escrito de la fiscalía, el requerimiento se sustenta en el uso de la plataforma Socialtazk, presuntamente empleada por candidatos de la UDI y por familiares del diputado. El ente persecutor sostiene que dicha aplicación era “igual a un servicio” de la empresa Panel Ciudadano, propiedad de Juan Pablo Lavín, hermano del parlamentario, y en la que también participa María Estela Lavín, otra de sus hermanas.

Revisa también:

ADN

Según la investigación, Socialtazk habría sido ofrecida y utilizada no solo en beneficio del diputado Lavín y de su partido, sino que también habría formado parte de un proyecto de las sociedades Panel Ciudadano y Chiletendencia, vinculadas a sus hermanos, “financiados con fondos públicos del Congreso Nacional”. La fiscalía afirma además que, entre 2020 y 2021, el diputado habría ofrecido la plataforma a más de 70 candidatos UDI a nivel nacional, creándoles usuarios y contraseñas para envío masivo de mensajería de campaña, a cambio de hacerse ilícitamente de bases de datos de candidatos y funcionarios públicos, consigna La Tercera.

Con la nueva fecha definida, el tribunal escuchará los argumentos de las partes para resolver si acoge el desafuero. En caso afirmativo, el diputado quedaría sin fuero y la fiscalía podría avanzar hacia una eventual formalización. La defensa ha negado las imputaciones y, por ahora, no se han decretado medidas cautelares en su contra.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad