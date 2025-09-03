Fiscalía abre investigación de oficio por torturas contra exfuncionario con TEA en Hospital de Osorno

Durante esta jornada, la Fiscalía de Osorno informó que se abrió una investigación de oficio, luego de que revelara un video con malos tratos hacia exfuncionario con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista (TEA).

Desde el Ministerio Público detallaron que se designó a la Policía de Investigaciones (PDI) a realizar las indagatorias que permitan esclarecer este repudiable hecho.

“Fiscalía de Osorno confirma inicio de una investigación de oficio a raíz de haber tomado conocimiento el día de ayer de los videos difundidos a través de redes sociales y que dan cuenta de hechos constitutivos de delitos ocurridos al interior del hospital de Osorno”, señalaron.

“Se entrega una orden de investigar a la Policía de Investigaciones para que realice diversas diligencias tendientes al esclarecimiento de estos hechos y a determinar los responsables de los mismos”, indicaron desde la Fiscalía.

Cabe consignar que el Hospital Base San José de Osorno reabrió un sumario administrativo y presentaron una denuncia ante la Fiscalía tras la divulgación de este video.