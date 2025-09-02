;

Tras polémico viaje que terminó en tribunales: piloto Ethan Guo deja la Antártica y volverá a Estados Unidos

Su defensa explicó que el joven de 19 años “celebró una salida alternativa” y que “hará una donación a la fundación Nuestros Hijos”.

Ruth Cárcamo

El abogado del piloto estadounidense Ethan Guo, Jaime Barrientos, informó que el joven se encuentra desde este lunes a bordo del rompehielos AGB-46 “Almirante Viel” con destino a Punta Arenas.

El piloto de 19 años estuvo 2 meses y un día en la Antártica tras aterrizar sin autorización, lo que llevó a que fuera acusado de entregar información falsa sobre su plan de vuelo.

Según consignó La Tercera, Ethan Guo finalizó su estadía esta mañana, y se proyecta que llegaría al sur de Chile continental el sábado 6 de septiembre.

Regreso de Ethan Guo a Estados Unidos

“Una vez hecho aquello, se trasladará a Santiago, donde permanecerá con un espacio de unos días, para luego regresar a Estados Unidos”, sostuvo su abogado al medio antes citado.

Sobre la causa judicial, Barrientos precisó que está cerrada y señaló que el joven “no ha sido sancionado por ningún tribunal chileno”. “Es una persona que celebró una salida alternativa aprobada por el juez de garantía de Punta Arenas y que hará una donación a la fundación Nuestros Hijos”, añadió.

Respecto a la avioneta con la que llegó a la Antártica, aseguró que el director general de la DGAC, Carlos Madina, ofreció una solución planteando permitir un vuelo de la aeronave por un piloto chileno que se concretaría en octubre.

